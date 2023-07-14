Ordu'da Dünya Demokrasi Forumu düzenlenecek

ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Dünya Demokrasi Forumu, 14-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Mesudiye Gelişme Vakfı'ndan (MEGEV) yapılan yazılı açıklamada, Dünya Demokrasi Forumu'nun yapılma kararının 2009'da Mesudiye Kurultayı'nda alındığı belirtildi.

Forumun Yürütme Kurulu Başkanı ve MEGEV Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, ilçede 1991 yılında başlayan, yörenin gelişmesini amaçlayan Mesudiye Kurultayı ile bir doğrudan demokrasi örneği yaşandığını aktardı.

Ekşi, yöre halkının her yıl Temmuz ayının ilk cumartesi günü saat 10.00'da kendiliğinden toplandığını, yörenin sorunlarını tartışarak çözüm aradığını vurgulayarak, "2009 yılındaki Mesudiye Kurultayı'nda 2023 yılında Mesudiye'de bir Dünya Demokrasi Forumu (DDF’2023) düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 2023 yılının seçilme nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olmasıdır. DDF’2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da devamlı destek kapsamında yer alan projelerden birisidir." ifadelerini kullandı.

İsteyen herkesin katılabildiği, düşüncesini ve önerilerini özgürce söyleyebildiği, kısaca söz ve oy sahibi olduğu Mesudiye Kurultayı'nın dünyada başka bir örneği olmadığını kaydeden Ekşi, "Herkesi Dünya Demokrasi Forumu'na katılmaya, demokrasinin sorunlarını tartışmaya ve sesimizi Mesudiye'den, Anadolu'nun küçük bir ilçesinden dünyaya duyurmaya davet ediyoruz. Bu çağrının bir Anadolu ilçesinden yapılması kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ve 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü'ne rastlamasını da anlamlı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadan, Türkiye'den ve yöreden uzmanlarla güncel demokrasinin katılım, sivil toplum, yerel yaşam, ekonomi, ekolojik denge ve gıda sistemleri gibi çok farklı açılardan tartışılacağını anlatan Ekşi, konuşmaların ve tartışmaların Daha Güvenli Bir Gezegen İçin Demokrasi kitabında toplanacağını, kitabın dünyanın dört bir yanındaki ülke yöneticilerine iletileceğini ve insanların demokrasiyi yeniden keşfetmeye davet edileceğini kaydetti.