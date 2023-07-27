Ordu'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı
ORDU (AA) - Ordu'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kabadüz ilçesine bağlı Musakırık Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gürsoy (65) ormanlık alanda bulduğu mantarı yedi.
Bu sırada Gürsoy'un baygınlık geçirdiğini gören çevredekiler 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri baygın halde ulaştığı Gürsoy'u sedye yardımıyla yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Gürsoy, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.