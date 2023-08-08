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        Ordu Valisi Sonel Korgan'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:14
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        Ordu Valisi Sonel Korgan'da ziyaretlerde bulundu
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        ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Korgan ilçesinde çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu, hizmet birimleri ziyaret etti.

        Sonel, Kaymakamlar Toplantısı ile İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı da gerçekleştirdi.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü faaliyet ve çalışmaları ile Ordu'nun genel asayiş durumunun değerlendirildiği toplantıda, başarılı çalışmalarından dolayı emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve İl Göç İdaresi yetkilileri ve personeline teşekkür eden Sonel, Ünye'den Gülyalı'ya kadar olan plajlarda sahil güvenlik tarafından denetimler yapılmasını istedi.

        Boğulma olaylarına karşı alınan tedbirlerin artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Sonel, araçlarda yüksek sesle müzik çalarak çevreyi rahatsız edenlere ve dilencilere karşı her türlü tedbirin alınması, tarım işçilerini taşıyan araçların denetlenmesi konularında güvenlik birimlerine talimat verdi.

        Vali Sonel, Kaymakam Emrullah Doğru, Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile adliyeyi de ziyaret etti.

        Sonel, İl Sağlık Müdürlüğü ile Korgan Belediyesi işbirliğinde Korgan Devlet Hastanesi'nde sünnet edilen 137 çocuğa hediye verdi.

        Sanayi sitesi esnafıyla da bir araya gelen Sonel, bol ve bereketli kazanç diledi.

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