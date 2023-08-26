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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:32 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:40
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın kurtarıldı
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın tedavi altına alındı.

        İlçenin Turnasuyu Mahallesi Dutluk mevkisinde serinlemek için denize giren Ş.A. (33) ve T.A. (27), bir süre sonra dalgaların da etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkartılan ve akraba oldukları öğrenilen kadınlar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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