Ordu'da "Her Çocuk Bir Dünya" projesinin 6'ncısı gerçekleştirildi

ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde "Her Çocuk Bir Dünya" projesi kapsamında mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Durak Fındık A.Ş tarafından hazırlanan ve 2018'den itibaren sürdürülen proje kapsamında İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çocuklar oyunlar oynarken, robotik kodlama öğreniyor, müzik, resim ve yiyecek-içecek atölyelerinde eğitim aldı.

Sağlık taramasından da geçirilen çocuklardan rahatsızlığı bulunanların tedavileri de yapıldı.

Durak Fındık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Durak, projenin çocuk işçiliğinin önüne geçmek amacıyla hazırlandığını belirterek, 6 yıldır yürüttükleri projede yol katettiklerini söyledi.

Projede akademisyenlerden de destek aldıklarını ifade eden Durak, şöyle konuştu:

"Biz bu projede hiçbir şey beklemeden tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışıyoruz. Bu yıl 200 çocuğumuza ulaştık. Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımızın çocuklarına gerekli hizmeti sunuyoruz. Sağlık, okul ve eğitim, sanatsal ve oyun gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bu projede öğretmenlerimizin, aşçımızın, minibüs şoförümüz hepsi gönüllü çalışıyor. Projemizi uzun yıllar sürdürmeyi hedefliyoruz."

Durak, çocukların yanı sıra ailelerinin de tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Projenin akademik danışmanı Tuğba Kontaş Azaklı ise fındık tarımında çocuk işçiliğini önlemek amacıyla başlattıkları projenin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, "Ailelerden ve mevsimlik tarım göçüne katılan çocuklardan ortaya çıkan ihtiyaçlar bizi gün geçtikçe zenginleştirdi. Dolayısıyla artık çocukların iyi olma hallerinin de desteklendiği, ailelerin de desteklendiği daha bütüncül bir program haline geldi." dedi.