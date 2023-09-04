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        Ordu'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:38
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        Ordu'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aşağıkozpınar Mahallesi Başköy mevkisinde, Hamza Cüler'in (19) kullandığı 52 HL 879 plakalı kamyonet, yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.

        Kazada, araçta bulunan sürücünün babaannesi Şaduman Cüler (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü Cüler ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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