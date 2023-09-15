Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda sağlık evi açıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda, Ziya Bayhan Sağlık Evi ve 112 İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Kaymakam Yasin Şahin, hayırsever iş insanı Ziya Bayhan tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan ve sağlık evine dönüştürülen hizmet binasının açılışında, Çambaşı Yaylası'nın önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırdığını söyledi.

Kara yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla yaylaya daha önemli hizmetler geleceğini belirten Şahin, iş insanı Bayhan'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ise kentte hayırseverler tarafından sağlık yatırımlarına önemli bağışlar yapıldığını ifade etti.

Bayhan da "Böyle bir hizmete vesile olduğum için rabbime şükrediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Buranın ayakta kalmasını istiyorum. Böyle hayır işlerinin de çoğalmasını istiyorum, Allah'ım herkese nasip etsin." dedi.

Vali Muammer Erol ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Bayhan'a plaket verdi.