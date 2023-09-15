Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda sağlık evi açıldı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda, Ziya Bayhan Sağlık Evi ve 112 İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda sağlık evi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda, Ziya Bayhan Sağlık Evi ve 112 İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

        Kaymakam Yasin Şahin, hayırsever iş insanı Ziya Bayhan tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan ve sağlık evine dönüştürülen hizmet binasının açılışında, Çambaşı Yaylası'nın önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırdığını söyledi.

        Kara yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla yaylaya daha önemli hizmetler geleceğini belirten Şahin, iş insanı Bayhan'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ise kentte hayırseverler tarafından sağlık yatırımlarına önemli bağışlar yapıldığını ifade etti.

        Bayhan da "Böyle bir hizmete vesile olduğum için rabbime şükrediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Buranın ayakta kalmasını istiyorum. Böyle hayır işlerinin de çoğalmasını istiyorum, Allah'ım herkese nasip etsin." dedi.

        Vali Muammer Erol ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Bayhan'a plaket verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi

        Benzer Haberler

        Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" panellerle devam etti
        Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" panellerle devam etti
        Ordu'da kendini hemşire olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusu
        Ordu'da kendini hemşire olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusu
        Ünye Devlet Hastanesi'nde 'sahte hemşire' iddiasına inceleme
        Ünye Devlet Hastanesi'nde 'sahte hemşire' iddiasına inceleme
        Ordu'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
        Ordu'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
        Ordu'da ormanlık alana devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da ormanlık alana devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı