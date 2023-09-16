Ordu Valisi Erol, fındık üreticisini ziyaret etti
Ordu Valisi Muammer Erol, Gölköy ilçesinde fındık hasadını sürdüren üreticiye ziyaret gerçekleştirdi.
Ordu Valisi Muammer Erol, Gölköy ilçesinde fındık hasadını sürdüren üreticiye ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Erol, Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Fikri Uludağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile fındık üreticisi Zeki Çelenk'e ait Damarlı Mahallesi'ndeki bahçede incelemelerde bulundu.
Mahsulün bereketli olmasını dileyen Erol, 40 dekarda uygulanan file yöntemini de yerinde gördü.
Erol, beraberindekilerle bir süre file üzerine dökülen fındıkları topladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, file uygulaması sayesinde işçi maliyetinin düştüğünü aynı zamanda da verim kaybının önlendiğini aktardı.