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        Ordu Valisi Erol, fındık üreticisini ziyaret etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, Gölköy ilçesinde fındık hasadını sürdüren üreticiye ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:02
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        Ordu Valisi Erol, fındık üreticisini ziyaret etti
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        Ordu Valisi Muammer Erol, Gölköy ilçesinde fındık hasadını sürdüren üreticiye ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali Erol, Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Fikri Uludağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile fındık üreticisi Zeki Çelenk'e ait Damarlı Mahallesi'ndeki bahçede incelemelerde bulundu.

        Mahsulün bereketli olmasını dileyen Erol, 40 dekarda uygulanan file yöntemini de yerinde gördü.

        Erol, beraberindekilerle bir süre file üzerine dökülen fındıkları topladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, file uygulaması sayesinde işçi maliyetinin düştüğünü aynı zamanda da verim kaybının önlendiğini aktardı.

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