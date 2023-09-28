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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:52
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, H.M.Y'ye (24) ait 59 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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