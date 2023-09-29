Ordu'da "Yeşil Yol" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince "Yeşil Yol" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunan projede çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Belediyenin, Ordu'nun turizmine önemli katkı vermesi hedeflenen projede büyük mesafe kat ettiği vurgulanan açıklamada, "İlk olarak 2013 yılında ilk kazması vurularak Samsun'dan başlayıp, Sarp Sınır Kapısı'na kadar devam eden 2 bin 600 kilometrelik projenin 235 kilometrelik kısmı, Ordu sınırları içerisinden geçiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 125 kilometrelik yol ağında bulunan noktalarda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Proje çerçevesinde Akkuş'un Çağman ve Çekiç Obası yaylaları ile Kumru'nun Yalın ve Düzoba yaylalarını birbirine bağlayan grup yolunda çalışmaların devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamlandığında turizme de önemli katkı verecek olan yolda Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 3 kilometrelik beton yolun 1 kilometrelik bölümünü tamamlayan ekipler, geriye kalan yol ağının tamamlanması için de yoğun mesai harcıyor. Öte yandan yeşil yol ile ayrıca güzergah üzerinde bulunan mahalleler de konforlu ulaşıma kavuşuyor."