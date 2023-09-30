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        Ordu'da "Dragon Bot Yarışı" düzenlendi

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, 360 sporcunun katılımıyla "Dragon Bot Yarışı" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:42
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        Ordu'da "Dragon Bot Yarışı" düzenlendi
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, 360 sporcunun katılımıyla "Dragon Bot Yarışı" organize edildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Kültür, Turizm ve Sanat Dairesince, OBB Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kentin yanı sıra çevre illerden gelen 360 sporcu katıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, açılış konuşmasında, sporun dolu dolu yaşanacağı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Denizin altının da üstünün de kıymetli olduğuna işaret eden Tezcan, Büyükşehir Belediyesi olarak denizi artık 12 ay kullanabilen hale getirdiklerini dile getirdi.

        Tezcan, etkinliğe katılım gösteren tüm sporculara başarılar diledi.

        Etkinliğe katılan Koşuyordu Dragon Takımı'nın kaptanı Kubilay Vural, yaklaşık 1 yıldır haftanın 4 günü koşu aktivitesinde bulunduklarını anlattı.

        Vural, bu yarış için de dragon ekibi oluşturduklarını ifade ederek, "Hepimiz farklı meslek gruplarında yer alıyoruz. Ama hepimiz bir arada aynı amaç uğruna bugün yarışacağız ve iddialıyız. Son 4'e kalmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Judo antrenörü Alper Kombak ise hafta içi yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bu tarz aktivitelerin sosyal açıdan kendileri için iyi olduğunu kaydetti.

        Giresun Kerasus Offroad Kulübü Başkanı Ahmet Ocak da bu zamana kadar dağlarda mücadele ettiklerini, şimdi ise denizde memleketlerini temsil edeceklerini belirtti.

        İtfaiye Dairesinden yarışmaya katılanlardan Fatih Çelebi de hem sosyalleşmek hem de hafta sonunu iyi değerlendirmek anlamında güzel bir organizasyon olduğunu vurguladı.

        Parkurda 12'şer kişiden oluşan botlardaki 30 takım, Ordu-Giresun Havalimanı yakınındaki parkurda kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmada, 19 Mayıs Belediyesi birinci, EKOBİD Dragon Team ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Uzmar Dragon Team üçüncü, Triatlordu Pikolo ise dördüncü oldu.

        Protokol üyeleri, ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalya, katılan tüm sporculara madalya verdi.

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