Tescilli Kabataş helvası Ordulu kadınlara gelir kapısı oldu EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu.

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu.

Kabataş ilçesinin ismiyle özdeşleşen, eski zamanlarda düğün, bayram gibi özel günlerde yapılan helva, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017'de coğrafi işaretle tescillendi.

İki yıl önce 7 ev kadınının bir araya gelerek kurduğu Kabataş Kadın Girişimci Kooperatifi, helvanın üretimi için kolları sıvadı.

Kabataş Belediyesinin kirasını karşıladığı ve ekipman sağladığı iş yerinde üretime başlayan kadınlara, bazı ekipmanlar için ise Kabataş Yerel Eylem Grubu Derneği destek verdi.

Fındık helvası, erişte, makarna, tarhana, turşu, kurabiye de üreten kadınlar, yöresel ürünler satış noktalarının yanı sıra fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde satış yapıyor.

Kooperatif Başkanı Ferda Aydın, AA muhabirine, geçmişte dedeleri, ninelerinin yaptığı bu ürünü bugüne taşıyarak gelecek nesillerin unutmaması için üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Kaynayıp belli bir kıvama gelen armut pekmezine ceviz ekleyerek helvayı hazırladıklarını anlatan Aydın, soğutma ve dinlenme olmak üzere helvanın yapım aşamasının 2 gün sürdüğünü dile getirdi.

Aydın, tepsilere alınan helvanın, kesim ve paketleme işleminin ardından hazır hale getirildiğini kaydetti.

Ürünün Kabataş'ın yanı sıra Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki noktalarda satıldığını ifade eden Aydın, "Aile bütçesine katkı sağlamak ve bu yöresel değerimizin gelecek nesillere taşınması için böyle bir işe giriştik." dedi.

3 çocuk annesi Beyhan Coşkun ise kendilerine ait coğrafi işaretli ürüne sahip çıktıkları için gurur duyduklarını vurgulayarak, birtakım sıkıntılara rağmen başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Coşkun, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Nejla Duru da ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Hem sosyal bir ortam oluştu hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Helvamız özellikle bayramlarda yapılırdı, sokaklarda tencerelerde satılırdı. Küçük küçük keserlerdi. Biz de çok severdik. Büyüklerimizden isterdik. Bizim için çok değerliydi. Böyle bir şey yapmamız çocuklarımız açısından da iyi oldu." diye konuştu.

Seniha Kaval, kooperatifte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üretmeyi çok seviyorum. Bunları tanıtmak ve yapmak için çok uğraştık. Yani 2 yıla yakın bu işle uğraşıyoruz. Sırası geldi, gece 12'de, 1'de eve gittik ve bu hale geldik çok şükür." dedi.