Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Tescilli Kabataş helvası Ordulu kadınlara gelir kapısı oldu

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescilli Kabataş helvası Ordulu kadınlara gelir kapısı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu.

        Kabataş ilçesinin ismiyle özdeşleşen, eski zamanlarda düğün, bayram gibi özel günlerde yapılan helva, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017'de coğrafi işaretle tescillendi.

        İki yıl önce 7 ev kadınının bir araya gelerek kurduğu Kabataş Kadın Girişimci Kooperatifi, helvanın üretimi için kolları sıvadı.

        Kabataş Belediyesinin kirasını karşıladığı ve ekipman sağladığı iş yerinde üretime başlayan kadınlara, bazı ekipmanlar için ise Kabataş Yerel Eylem Grubu Derneği destek verdi.

        Fındık helvası, erişte, makarna, tarhana, turşu, kurabiye de üreten kadınlar, yöresel ürünler satış noktalarının yanı sıra fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde satış yapıyor.

        Kooperatif Başkanı Ferda Aydın, AA muhabirine, geçmişte dedeleri, ninelerinin yaptığı bu ürünü bugüne taşıyarak gelecek nesillerin unutmaması için üretimi sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynayıp belli bir kıvama gelen armut pekmezine ceviz ekleyerek helvayı hazırladıklarını anlatan Aydın, soğutma ve dinlenme olmak üzere helvanın yapım aşamasının 2 gün sürdüğünü dile getirdi.

        Aydın, tepsilere alınan helvanın, kesim ve paketleme işleminin ardından hazır hale getirildiğini kaydetti.

        Ürünün Kabataş'ın yanı sıra Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki noktalarda satıldığını ifade eden Aydın, "Aile bütçesine katkı sağlamak ve bu yöresel değerimizin gelecek nesillere taşınması için böyle bir işe giriştik." dedi.

        3 çocuk annesi Beyhan Coşkun ise kendilerine ait coğrafi işaretli ürüne sahip çıktıkları için gurur duyduklarını vurgulayarak, birtakım sıkıntılara rağmen başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Coşkun, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

        Nejla Duru da ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Hem sosyal bir ortam oluştu hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Helvamız özellikle bayramlarda yapılırdı, sokaklarda tencerelerde satılırdı. Küçük küçük keserlerdi. Biz de çok severdik. Büyüklerimizden isterdik. Bizim için çok değerliydi. Böyle bir şey yapmamız çocuklarımız açısından da iyi oldu." diye konuştu.

        Seniha Kaval, kooperatifte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üretmeyi çok seviyorum. Bunları tanıtmak ve yapmak için çok uğraştık. Yani 2 yıla yakın bu işle uğraşıyoruz. Sırası geldi, gece 12'de, 1'de eve gittik ve bu hale geldik çok şükür." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi serbest bırakıldı
        Ordu'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi serbest bırakıldı
        Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
        Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Akkuş'u ziyaret etti
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Akkuş'u ziyaret etti
        Ordu'da motosikletten silahlı saldırıda 'haraç' iddiası
        Ordu'da motosikletten silahlı saldırıda 'haraç' iddiası
        GÜNCELLEME - Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutu...
        GÜNCELLEME - Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutu...
        Ordu'da drift atan 5 sürücüye 36 bin TL ceza
        Ordu'da drift atan 5 sürücüye 36 bin TL ceza