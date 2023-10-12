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        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:44
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        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık B.Ç. (27) ile avukatlar katıldı.

        Tanık olarak dinlenen ebe S.F, doğum sonrası anne ile bebeğin sağlık durumlarına baktıklarını belirterek, "Bebekle ilgili annenin sütünün olup olmadığına baktım. Herhangi bir konuda şüphem olmadı. Özel hayatla ilgili de bir konuşma yaşanmadı. Şüphelenmemi gerektirir herhangi bir anormal durum yoktu." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.

        Savcı, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, B.Ç'nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. 26 Eylül'deki duruşmada savcı mütalaasında, B.Ç'nin kasten öldürme amacıyla hareket etmediği, öldürme kastı bulunmadığı, ölümün taksirle olmuş olabileceği anlaşıldığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığı yönünde talepte bulunmuştu.

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