Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Medresönü Mahallesi ile Düz Mahalle'de aynı gün iki otomobilin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

        Araçları çalan şüphelilerin B.Y. ile İ.B. olduğu belirlendi.

        Daha önce farklı suçlardan da sabıkası bulunan zanlılar gözaltına alındı.

        Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ordu'da evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Ordu'da evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında (2)
        KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor
        KOSGEB desteğiyle işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sab...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sab...