Ordu'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çatalpınar Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Yolu’nda Akkuş istikametine giden Himmet Soy yönetimindeki 60 NF 794 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ahmet Çiçek'in kullandığı 61 TS 622 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle İsmail Deniz Çelik, Yusuf Çiçek, Hüsne Çiçek ve Emine Çiçek yaralandı.
Yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yardımı ile otomobillerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.