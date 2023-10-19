Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Gürgentepe çakıldak fındığı tescillendi

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yetişen "Gürgentepe çakıldak fındığı" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürgentepe çakıldak fındığı tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yetişen "Gürgentepe çakıldak fındığı" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, diğer fındık çeşitlerinden 10-15 gün geç uyanmasından dolayı ilkbahar geç donlarından daha az etkilenen Gürgentepe çakıldak fındığına coğrafi işaret alabilmek için bir süre önce çalışma başlatıldığını belirtti.

        Ordu Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden Yılmaz, Gürgentepe çakıldak fındığının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 13 Ekim 2023'de tescillendiğini kaydetti.

        Yılmaz, fındığın tescillenmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı, Ordu içli tava ile zeytinyağlı karalahana sarması tescillenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Bebeğini fındık bahçesine gömen anne, yeniden tutuklandı
        Bebeğini fındık bahçesine gömen anne, yeniden tutuklandı
        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anne yeniden tutukland...
        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anne yeniden tutukland...
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 5'e çıktı
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 5'e çıktı
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 4'e çıktı
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 4'e çıktı
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
        Ordu'da trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verildi
        Ordu'da trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verildi