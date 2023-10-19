Gürgentepe çakıldak fındığı tescillendi

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yetişen "Gürgentepe çakıldak fındığı" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, diğer fındık çeşitlerinden 10-15 gün geç uyanmasından dolayı ilkbahar geç donlarından daha az etkilenen Gürgentepe çakıldak fındığına coğrafi işaret alabilmek için bir süre önce çalışma başlatıldığını belirtti.

Ordu Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden Yılmaz, Gürgentepe çakıldak fındığının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 13 Ekim 2023'de tescillendiğini kaydetti.

Yılmaz, fındığın tescillenmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı, Ordu içli tava ile zeytinyağlı karalahana sarması tescillenmişti.