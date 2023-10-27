Ordu'da sonbahar yapraklarıyla "Atatürk silüeti" koreografisi yapıldı

Ordu'da, sonbahar yapraklarıyla Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi gerçekleştirildi.

Fatsa Belediyesi temizlik işçileri, sahil kesimindeki parkta topladıkları sonbahar renklerine bürünmüş yaprakları 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na getirdi.

İşçiler, Eczacı İlhan Haznedar İlkokulu resim öğretmeni Üzeyir Koyun'un da yardımıyla "Atatürk silüeti" koreografisi yaptı ve "Cumhuriyetimizin 100. yılı" yazdı.

Koreografi, drone ile havadan da görüntülendi.

Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Fatsa'da bizim de bir anımız olsun istedik. Temizlik işçilerimiz ile birlikte ağaçların dallarından düşen yaprakları kullanarak Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.