Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da tarım aracının dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da tarım aracının dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Kargalı Mahallesi'nde, Mehmet Güleç (65) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

        Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Havva Güleç (63), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan Mehmet Güleç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Ordu karalahana çorbası tescillendi
        Ordu karalahana çorbası tescillendi
        Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Ünye'de sünnet şöleni düzenlendi
        Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Filistin'e destek kermesine katıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Filistin'e destek kermesine katıldı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı