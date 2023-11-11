Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerdeki hedeflerini anlattı: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde partilerini belediyelerde iktidara taşıyacağını belirterek, "94'te olduğu gibi 30 sene sonra 2024'te yeniden milli görüş belediyeciliğine kavuşacağız, tertemiz yepyeni bir sayfa açacağız ve milletimize ibadet aşkıyla inşallah o efsane hizmetleri yeniden yaşatacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde partilerini belediyelerde iktidara taşıyacağını belirterek, "94'te olduğu gibi 30 sene sonra 2024'te yeniden milli görüş belediyeciliğine kavuşacağız, tertemiz yepyeni bir sayfa açacağız ve milletimize ibadet aşkıyla inşallah o efsane hizmetleri yeniden yaşatacağız." dedi.

Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesinde parti binası önünde gerçekleştirilen programda, milletin açık bir şekilde geleceğin iktidar partisi olarak Yeniden Refah Partisini gördüğünü söyledi.

Milletin karşısına alınları açık, başları dik bir şekilde çıktıklarını ifade eden Erbakan, 5 senelik partinin, 54 senelik mazisi olduğunu vurguladı.

Erbakan, 54 senede kapı gibi iş bitirme belgeleri, altın yaldızlı referansları olduğuna işaret ederek, "Ne zaman iktidar ortağı olduysak, ne zaman belediyelere geldiysek milletin yüzünü güldürme belgelerimiz var elhamdülillah. İşte o nedenle biz 5 yaşında bir partiyiz ama 54 senelik milli görüş hareketinin devamıyız. Aynı çizgide, aynı ruhla, aynı hedefler doğrultusunda, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan anlayışla, bu yeni dönemde milli görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partimiz var elhamdülillah." diye konuştu.

- "Milletimizin teveccühüne, desteğine güveniyoruz"

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin de Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart ayında Yeniden Refah Partisini belediyelerde aziz milletimiz iktidara taşıyacaktır. 94'te olduğu gibi 30 sene sonra 2024'te yeniden milli görüş belediyeciliğine kavuşacağız, tertemiz yepyeni bir sayfa açacağız ve milletimize ibadet aşkıyla inşallah o efsane hizmetleri yeniden yaşatacağız. Tabii ki bu noktada milletimizin teveccühüne, desteğine güveniyoruz. Fedakar teşkilatlarımızın gayretine ve terlemesine güveniyoruz ve milli görüş davamızın bereketine güveniyoruz. Allah'ın izniyle en güzel sonuçları Ünye'de de Fatsa'da da Ordu'da da bütün Türkiye'de de mart seçimlerinde elde edeceğiz."

Erbakan, dünyadaki petrolün 3'te 2'sinin, doğal gazın yüzde 55'inin, su kaynaklarının ise yüzde 50'sinin Müslüman ülkelerin elinde olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha nice nimetler, nice zenginlikler bu Müslüman ülkelerin elinde. Yeter ki Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin adımı atılsın. Buradan bir an evvel Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin somut adımlar atmasını bir kez daha talep ediyoruz. Caydırıcı önlemlerin alınmasını, sadece kınamayla, lanetlemeyle yetinmeyip adım atmalarını bir kez daha talep ediyoruz. Bir an evvel bu adımların atılıp bütün mazlumların, ezilenlerin kurtuluşa ermesini diliyoruz, dua ediyoruz."

Kentteki temasları kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret eden Erbakan, Altınordu ve Fatsa ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.