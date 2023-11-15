Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Depremzede öğrenciler Ordu'nun turistik alanlarını gezdi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir grup lise öğrencisi için Ordu'da gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede öğrenciler Ordu'nun turistik alanlarını gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir grup lise öğrencisi için Ordu'da gezi düzenlendi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in davetlisi olarak kente gelen Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri, üç günlük program kapsamında ağırlandı.

        Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Gölköy ilçesindeki Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl'ü gezdi. Burada kano keyfi yaşayan öğrenciler, sonbaharın güzelliğinin yaşandığı Ulugöl'de doğa yürüyüşü, Uluvahta Yaylası'nda ise kamp yaptı.

        Bazı ilçeleri de gezen öğrenciler, program sonunda Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren tüm ekip, personel ve yardımlarla bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

        Yaraların hızla sarılması ve şehirlerin yeniden inşası noktasında ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Hatipoğlu, "Adıyaman bizim kardeş şehrimiz. Sizler de geleceğimizin teminatı, bizim için değerli öğrencilersiniz. Sizleri burada ağırlamak bizim için önemli. İnanıyorum ki tekrar Ordu'ya geldiğinizde her zaman gelebileceğiniz ve size daima açık olan bir kapı var. Sizleri aramızda görmek ve şehrimizde ağırlamak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

        Hatipoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
        Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi toprağa verildi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi toprağa verildi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesinin cenazesi Ordu'da toprağa verildi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesinin cenazesi Ordu'da toprağa verildi
        Kivi Ordu ekonomisine bu sezon 100 milyon lira kazandırdı
        Kivi Ordu ekonomisine bu sezon 100 milyon lira kazandırdı
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ünye'de park halindeki minibüs yandı
        Ünye'de park halindeki minibüs yandı
        Ordu'da su ürünleri denetimleri sürüyor
        Ordu'da su ürünleri denetimleri sürüyor