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        Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar etkili oldu

        Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:59
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        Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar etkili oldu
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        Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karın ardından beyaza büründü.

        Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla sağanak, yüksek rakımdaki bazı ilçelerde ise kar etkili oldu.

        Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile çevre yayla ve obalarda da yağış sürüyor. Yayla merkezi ile Çambaşı Kayak Merkezi, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Aybastı ilçesinde menderesleriyle bilinen Perşembe Yaylası'na da gece saatlerinde kar yağdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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