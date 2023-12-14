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        Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:49
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        Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

        Okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı.

        Öğrenciler araca ilgi gösterdi.

        Okul müdürü Kadir Başdağ, gazetecilere, Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Okul bahçesine yerli ve milli otomobilimiz Togg'u da getirerek sürpriz yaptık. Biz istedik ki öğrencilerimiz bunları da görsün tanısın, bunları da bilsinler. Çünkü geleceğimiz bu çocuklara emanet." dedi.

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