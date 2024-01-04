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        Ordu'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Ordu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:19
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        Ordu'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ordu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gülyalı Turnasuyu Mahallesi mevkisindeki polis kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 17 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

        Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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