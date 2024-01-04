Ordu'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Ordu'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gülyalı Turnasuyu Mahallesi mevkisindeki polis kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 17 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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