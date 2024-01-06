Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Mesudiye-Ordu kara yolunun Alan Mahallesi mevkisinde A.Y. (50) yönetimindeki 07 V 6858 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Sürücü ve beraberindeki R.T.Y. (44) ve B.T.M. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

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