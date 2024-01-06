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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:10
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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Mesudiye-Ordu kara yolunun Alan Mahallesi mevkisinde A.Y. (50) yönetimindeki 07 V 6858 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        Sürücü ve beraberindeki R.T.Y. (44) ve B.T.M. (16) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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