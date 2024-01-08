Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 2023 yılının güvenlik, asayiş ve trafik çalışmaları değerlendirildi

        Ordu Valisi Muammer Erol, "2023 yılı Ordumuz açısından huzurlu, imrenilecek bir kent diyebileceğimiz şekilde geçti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 2023 yılının güvenlik, asayiş ve trafik çalışmaları değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Valisi Muammer Erol, "2023 yılı Ordumuz açısından huzurlu, imrenilecek bir kent diyebileceğimiz şekilde geçti." dedi.

        Ordu'da 2023 yılında güvenlik, asayiş ile trafik konularında yürütülen çalışmalarla ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Muammer Erol başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları, trafik güvenliği, terörle mücadele çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.

        Vali Muammer Erol, konuşmasında, "2023 yılı Ordumuz açısından huzurlu, imrenilecek bir kent diyebileceğimiz şekilde geçti. Ordu'nun yaşanılabilir, güvenli ve huzur dolu bir şehir olduğunu ifade edebilmemizin altyapısı, emniyet ve jandarma birimlerimizin yaptığı çalışmalardır." dedi.

        Yerel seçim öncesi gerekli önlemlerin alındığını belirten Erol, şöyle konuştu:

        "2024 yılıyla ilgili hepimizi ilgilendiren en önemli madde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleridir. Bakanlığımızın ve Yüksek Seçim Kurulunun da bilgisi dahilinde alınmasını emrettiği seçim güvenliği tedbirlerini alıyoruz. Zaten seçim takvimi ile birlikte tedbirlerin uygulanması, işlemlerin planlanıp programlanması, güvenlik birimlerimiz tarafında da başladı ve devam ediyor."

        Toplantıda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, sorumluluk bölgelerinde asayiş ve güvenlik durumu, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları, trafik güvenliği, terörle mücadele çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Ordu'da fındığın kilogramı 105 liradan işlem görüyor
        Ordu'da fındığın kilogramı 105 liradan işlem görüyor
        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı
        Dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı
        Ordu´da 'Şehitlere rahmet Filistin'e destek' yürüyüşü
        Ordu´da 'Şehitlere rahmet Filistin'e destek' yürüyüşü
        Ordu'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Ordu'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi