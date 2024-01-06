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        Dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı

        ORDU´nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle otomobilin dereye yuvarlandığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:25
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        Dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı
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        ORDU´nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle otomobilin dereye yuvarlandığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan Mahallesi Mesudiye-Ordu Karayolu´nda meydana geldi. Aydın Yılmaz´ın (50) yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği 07 V 6858 plakalı otomobil, 15 metreden dereye yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki Rüveyda Tuğba Yılmaz (44) ve Elif Esila Yılmaz (16), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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