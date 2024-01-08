Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da fındığın kilogramı 105 liradan işlem görüyor

        Ordu'da fındığın kilogramını serbest piyasada 105 liradan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da fındığın kilogramı 105 liradan işlem görüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da fındığın kilogramını serbest piyasada 105 liradan işlem görüyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının hızla yükseldiğini söyledi.

        Yaklaşık 2 ay önce fındık fiyatının 100 lirayı gördüğünü ancak ardından düşüşe geçtiğini belirten Soydan, "Fiyatlar yılbaşından sonra yeniden yükselişe geçti. Bugün itibarıyla manav ve tüccarlar fındığın kilogramını 105 liradan satın alıyor." dedi.

        Soydan, fiyatların biraz daha artabileceğini öngördüklerini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı
        Dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı
        Ordu´da 'Şehitlere rahmet Filistin'e destek' yürüyüşü
        Ordu´da 'Şehitlere rahmet Filistin'e destek' yürüyüşü
        Ordu'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Ordu'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o...
        Nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o...