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        Şehit Murat Atar'ın eğitime uğurlandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın, görev öncesi eğitim için İzmir'e uğurlandığı görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:28
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        Şehit Murat Atar'ın eğitime uğurlandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın, görev öncesi eğitim için İzmir'e uğurlandığı görüntüler ortaya çıktı.

        Atar'ın, 24 Temmuz 2023'te Samsun'un Terme ilçesinden, görevi öncesi yaklaşık 4 ay eğitim alacağı İzmir'e uğurlandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

        Arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 22 yaşındaki Atar'ın yanındakilerle vedalaşarak otobüse bindiği anlar yer alıyor.

        Şehit Atar'ın cenazesinin, yarın Ordu'nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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