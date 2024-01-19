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        Ünye'de öğrencilerden öğretmenlerine mektup sürprizi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde birinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerine mektup yazarak sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:50
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        Ünye'de öğrencilerden öğretmenlerine mektup sürprizi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde birinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerine mektup yazarak sürpriz yaptı.

        İlçede eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

        Ünye Şehit Gökhan Demir İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, ilk mektuplarını sınıf öğretmenleri Ercan Yılmaz'a yazarak karne gününde verdi.

        Öğrencilerine çiçek hediye eden Yılmaz, okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerinin mektupları karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

        Yılmaz, öğretmenliğin müthiş bir duygu olduğunu belirterek, "Bugün için mektup yazdıklarını görmek beni çok gururlandırdı ve duygulandırdı." dedi.

        Öğrencilerden Rana Gümüş, ilk mektubunu çok sevdiği öğretmenine yazdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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