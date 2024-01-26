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        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı

        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 28 Ocak Pazar günü sahasında karşılaşacağı Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:45
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        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 28 Ocak Pazar günü sahasında karşılaşacağı Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Başantrenör Aykut Lale yönetimindeki Ordu ekibi, Ünye Spor Salonu'nda Ziraat Bankkart karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Antrenmanı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

        Demirci, gücünü bildikleri takıma güvenlerinin tam olduğunu, bu hafta ki maçın da çok güzel geçeceğine inandıklarını belirtti.

        Takıma başarı dileyen İrfan Akar ise bu hafta sonu da tribünleri dolduracaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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