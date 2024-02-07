Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu

Müftü İsmail Çiçek'ten İslam hakkında bilgi alan Lapudom, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Taylandlı kadın için ihtida töreni düzenlendi.

İlçede yaşayan Bayram Keskin ile bir süre önce tanışan Lapudom, evlilik kararı aldı.

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