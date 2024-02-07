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        Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu

        Ordu'nun Altınordu ilçesine gelin olarak gelen Taylandlı Phakchıra Lapudom, İslam'ı seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:33
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        Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesine gelin olarak gelen Taylandlı Phakchıra Lapudom, İslam'ı seçti.

        İlçede yaşayan Bayram Keskin ile bir süre önce tanışan Lapudom, evlilik kararı aldı.

        Evlendikten sonra Ordu'da yaşamaya başlayan Lapudom, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

        İl Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Taylandlı kadın için ihtida töreni düzenlendi.

        Müftü İsmail Çiçek'ten İslam hakkında bilgi alan Lapudom, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Çiçek, "Oya" ismini alan kadına ihtida belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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