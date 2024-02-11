Ordu'da kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Selimiye Mahallesi'nde dün çıkan kavgada amcasının oğlu Güvenç B'yi (40) bıçaklayarak öldüren H.B'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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