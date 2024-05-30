Ordu'da meslek lisesi son sınıf öğrencileri, temsili diplomalarını yüzerek denizden aldı

Ordu'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, denize atılan temsili diplomalarını yüzerek aldı.

Fatsa ilçesinde denizcilik üzerine eğitim veren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bu yıl mezun olacak son sınıf öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Denizcilik kıyafetlerini giyen öğrencilerin alt sınıftakilere Türk bayrağını teslim etmesiyle başlayan etkinlikte, şehitler için denize çelenk bırakıldı.

Şapkalarını havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutlayan öğrenciler, pet şişeler içine konularak denize atılan temsili diplomalarını yüzerek aldı.

Güverte bölümü öğrencisi Merve Fatma Gündoğdu, yaşadığı gururu dile getirerek, "Ben de diğer arkadaşlarım gibi diplomamı denizden çıkardım ve bunun gururunu yaşıyorum. İnşallah bu mesleğin devamını getiririm." dedi.

Aynı bölümden Mevlüt Bilal Özdenli, çok farklı bir duygu yaşadığını dile getirerek, "Denizci diplomasını yüzerek denizden alır. Diğer okullardan farklı şekilde mezun oluyorsun, tarzın var. Bu kadar kişi seni izlemeye geliyor. Denizci olmak ayrı bir tutku." diye konuştu.

Efecan Püzük de okullarının yıllardır devam eden geleneğini sürdürmek istediklerini söyledi.