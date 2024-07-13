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        Fatsa'da çıkan yangında 3 katlı apartman zarar gördü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı apartmanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:58
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        Fatsa'da çıkan yangında 3 katlı apartman zarar gördü
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı apartmanda hasar oluştu.

        İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir apartmanın alt katındaki beyaz eşya tamiri yapan dükkanda yangın çıktı.

        Kısa sürede dükkan ile 3 katlı apartmanı saran yangın nedeniyle bina sakinleri evlerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Yangın, apartmanda maddi zarara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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