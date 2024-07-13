Fatsa'da çıkan yangında 3 katlı apartman zarar gördü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı apartmanda hasar oluştu.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı apartmanda hasar oluştu.
İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir apartmanın alt katındaki beyaz eşya tamiri yapan dükkanda yangın çıktı.
Kısa sürede dükkan ile 3 katlı apartmanı saran yangın nedeniyle bina sakinleri evlerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın, apartmanda maddi zarara neden oldu.
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