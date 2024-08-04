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        Ordu'da ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:48
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        Ordu'da ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

        İlçenin Kaleyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde Sinan K. (56) ile kardeşi Serhan Lütfü K. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli asker olduğu öğrenilen Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü K, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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