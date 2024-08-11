Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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