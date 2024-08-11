Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.
Öte yandan, Altınordu-Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.
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