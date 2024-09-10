GÜNCELLEME - Ordu'da 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutuklandı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Ş.Ç. (35), 6 Eylül'de 2 yaşındaki üvey torununu evin birinci katındaki balkondan iterek bahçeye attı.

Ağlama sesi üzerine balkona gelen anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya yoluyla kamuoyuna yansıyan "üvey babaannenin torununu evin balkonundan itmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğu" olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.