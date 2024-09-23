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        Ordu'da caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:10
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        Ordu'da caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı.

        Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y, gece saatlerinde Ünye-Akkuş-Niksar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

        Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        H.Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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