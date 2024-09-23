Ordu'da caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y, gece saatlerinde Ünye-Akkuş-Niksar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.