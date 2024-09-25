Ordulu üretici bir inekle başladığı hayvancılıkta 5 yılda 20 ineğe ulaştı

Ordu'da yaşayan Emine Mutlu, 5 yıl önce başladığı hayvancılıkta inek sayısını birden 20'ye çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Emine Mutlu'nun 2019'da hayvancılığa 1 inekle başladığı, bugün kendi imkanlarıyla inek sayısını 20'ye çıkardığı belirtildi.

İnek sayısının artmasıyla sütün muhafaza edilmesi konusunda sorunlar yaşayan Emine Mutlu'nun bu süreçte en büyük destekçisinin Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğu ifade edilen açıklamada, belediye tarafından Mutlu'ya 200 litrelik ev tipi süt soğutma tankı desteği verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mutlu, eşinin uzun yol şoförü olduğunu ve ineklerle kendisinin ilgilendiğini belirterek, 1 inekle üretime başladığını, bugün inek sayısını 20'ye kadar çıkarmayı başardığını belirtti.

Süt üretiminin artmasıyla belediyeden kendisine süt soğutma tankı desteği verildiğini kaydeden Mutlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu işe eşimin isteği ile 5 yıl önce başladık. İlk zamanlar ben çok tercih etmiyordum ama sonradan sevmeye başladım. 1 inek ile başladık, şimdi sayımız arttı. Onlar benim çocuğum gibi oldular. Bu işi severek yapıyorum. Son dönemde sütü muhafaza altında tutmak bizi çok zorluyordu. Büyükşehir Belediyemiz de bu hususta bize yardımcı oldu, süt tankı desteğinde bulundular. Birkaç gün sütümüzü çok rahatlıkla bu tanklarda saklayabiliyoruz. Bizim gerçekten kurtarıcımız oldu. Artık müşterilerimize sütümüzü rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."