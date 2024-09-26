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        Ordu'da "Bilimin Altınordusu" şenliği düzenlendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde "Bilimin Altınordusu" adlı TÜBİTAK 4007-Bilim Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:58
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        Ordu'da "Bilimin Altınordusu" şenliği düzenlendi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde "Bilimin Altınordusu" adlı TÜBİTAK 4007-Bilim Şenliği başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki açılış programında, Ordu'nun ve ülkenin gelişmesinin bilim ve teknolojiyle olacağını söyledi.

        Bu gayretleri gerçekleştirdikleri takdirde büyük bir geleceğin kendilerini beklediğini belirten Güler, "Bu bakımdan sizlere emanet edeceğimiz bu ortamı, bu bayrağı çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Bu da bilim ve teknolojiyle olacak." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ise geçmişten günümüze insanlığın ilerlemesi, yeni keşifler ve teknolojilerin hep bilime olan merak ve tutkuyla mümkün olduğunu anlatarak, "Bugün burada sizlerle bu merakın peşinden gitmeyi, yeni bilgiler öğrenmeyi ve deneyimlemeyi amaçlıyoruz. Atölye çalışmaları, etkinlikler ve söyleşiler sayesinde bilimle birebir etkileşimde bulunabileceğimiz, üretici, düşünme fırsatını yakalayabileceğimiz eşsiz bir ortamdayız." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen, 62 atölye etkinliğinin yer aldığı bilim şenliğinin açılış kurdelesi kesildi.

        Beraberindeki protokol üyeleri ile stantları gezerek bilgi alan Vali Muammer Erol, öğrencilere başarılar diledi.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldığı şenlik, 28 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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