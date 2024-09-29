Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan Göktepe, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı sahilinde serinlemek için denize giren Hüseyin Buğra Göktepe (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

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