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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:57
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

        Akyazı sahilinde serinlemek için denize giren Hüseyin Buğra Göktepe (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan Göktepe, özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Göktepe, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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