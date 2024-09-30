Ordu'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Arpacıoğlu'na drift atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 32 bin 233 lira ceza idari para cezası uyguladı.

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