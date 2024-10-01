Ordulu arıcılar 13 bin ton bal üretti

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, ülkenin farklı noktalarına giden gezginci arıcıların bu sezon 13 bin ton bal ürettiğini söyledi.

Çiftçi, AA muhabirine, kentteki 3 bin 500 üreticinin 600 bin kovanda büyük emeklerle bal ürettiğini belirtti.

Çoğunluğu gezginci arıcıların her yıl nisan ve mayısta ülkenin farklı noktalarına gittiklerini anlatan Çiftçi, sezonu tamamlayan üreticilerin dönüş hazırlığında olduğunu ifade etti.

Çiftçi, bu sezon Ordulu arıcıların 13 bin ton bal ürettiğini vurgulayarak, "Mevsimsel nedenlerden dolayı üretim biraz düşük. Özellikle nisanın kurak geçmesi nedeniyle bu düşüş oldu. Mayısta yağan yağmurlar da doğayı yeterince beslemedi. Bundan dolayı bir verim kaybımız oluştu." dedi.