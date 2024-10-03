Ordu'da hastanede temizlik personelini bıçakla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı
Ordu'da hastanede temizlik personelini bıçakla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı.
Ordu'da hastanede temizlik personelini bıçakla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı.
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün tartıştığı temizlik görevlisi Mehtap Gümüş'ü (40) bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Orhan G'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Orhan G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralının tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.
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