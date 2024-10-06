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        Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

        Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:05
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        Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı Ordu'da yapıldı
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        Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

        Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF) tarafından düzenlenen yarış, Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Sahilköy Mahallesi eski havaalanında özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

        Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı. Yarışta bir araç ise kaza sonrası yarışı tamamlayamadı.

        29 araçla 58 sporcunun mücadele ettiği yarış, ödül töreniyle sona erdi.

        Kaymakam Ayhan Işık gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel ve keyifli bir program olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise "Ata sporumuz olan at yarışının yanında off road sporunu da Ünye'ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her sene üzerine koyarak bu yarışlar daha ilgiyle takip ediliyor. Gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü Başkanı Alper Argan da yarışa katılan sporculara ve ilgiyle takip eden vatandaşlara teşekkür etti.

        Yarışı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy da izledi.

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