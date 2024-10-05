Ordu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayının failleri yakalandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile olayda kullanılan motosiklet bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.