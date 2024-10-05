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        Ordu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayının failleri yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:56
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        Ordu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayının failleri yakalandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Kaledere Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yerinin kurşunlamasına ilişkin çalışma başlattı.

        Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.K. (16), F.A. (21) ve H.S'yi (21) saklandıkları evde yakaladı.

        Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile olayda kullanılan motosiklet bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.K. ile H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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