Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Dursun Erkoç'un (62), kendi arsasında kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan Erkoç, olay yerinde hayatını kaybetti.
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