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        Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:45
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        Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Dursun Erkoç'un (62), kendi arsasında kestiği ağaç üzerine devrildi.

        Ağacın altında kalan Erkoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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