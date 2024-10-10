Ordu'da bir kadın çalıştığı iş yerinde başka bir kadın tarafından bıçaklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde çalıştığı butikte bıçakla yaralanan kadın, tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde çalıştığı butikte bıçakla yaralanan kadın, tedavi altına alındı.
Kaledere Mahallesi'ndeki butiğe gelen M.Y. (24) ile personel Şura B. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Şura B'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli kadının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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