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        Ordu'da bir kadın çalıştığı iş yerinde başka bir kadın tarafından bıçaklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çalıştığı butikte bıçakla yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:11
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        Ordu'da bir kadın çalıştığı iş yerinde başka bir kadın tarafından bıçaklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde çalıştığı butikte bıçakla yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

        Kaledere Mahallesi'ndeki butiğe gelen M.Y. (24) ile personel Şura B. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Şura B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli kadının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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