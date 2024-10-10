Ordu'da bir kadın çalıştığı iş yerinde başka bir kadın tarafından bıçaklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaledere Mahallesi'ndeki butiğe gelen M.Y. (24) ile personel Şura B. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

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