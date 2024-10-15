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        Ordu Valisi Erol'dan aranan hükümlüyü 1 dakikada yakalayan polislere başarı belgesi

        Ordu Valisi Muammer Erol, hakkında yakalama kararı çıkartılan kişiyi 1 dakikada yakalayan polis memurlarına başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:14
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        Ordu Valisi Erol'dan aranan hükümlüyü 1 dakikada yakalayan polislere başarı belgesi
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        Ordu Valisi Muammer Erol, hakkında yakalama kararı çıkartılan kişiyi 1 dakikada yakalayan polis memurlarına başarı belgesi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan 8 Ekim'de saat 17.42'de, 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H'nin aynı gün 17.43'te Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gülyalı ilçesinde yol uygulamasında yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Vali Erol'un, Gülyalı Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memurları Osman Özdemir ile Niyazi Furkan Çelik'i makamında kabul ederek başarı belgelerini verdiği kaydedildi.

        Açıklamada, Erol'un şu ifadelerine yer verildi:

        "Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen şahsı aynı gün 1 dakika sonra yakalayarak adalete teslim eden polis memuru arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyor, meslek yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum."

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memurları Özdemir ile Çelik'i başarılı çalışmalarından dolayı kutladığı kaydedildi.

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        Galeri

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