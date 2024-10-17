Ordu'da şehir estetiği ve yaya güvenliğine yönelik çalışmalar sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ulaşım alanında kaydedilen başarılı çalışmaların yanı sıra diğer yandan kaldırım çalışmalarının ara vermeden sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2019 yılından bu yana 280 bin metrekare alanı kaldırım ile buluşturan ekiplerin, şehri modern görünüme kavuşturduğu aktarılarak, "Bu kapsamda 19 ilçede görev alan ekipler, konfor ile buluşturdukları yollarda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla da kaldırım çalışmaları yapıyor. İlçelerde ihtiyaca göre begonit taş ile estetik görünüm kazandıran ekipler yine baskı beton uygulamasıyla da konforu artıyor." ifadeleri kullanıldı.